РФ и Белоруссия примут новую концепцию развития Союзного государства

Россия и Белоруссия вскоре представят новый договор о гарантиях безопасности Союзного государства (СГ). Документ будет опубликован в ближайшее время. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Александра Вольфовича, секретаря Совбеза Белоруссии.

«Мы завершили работу по договору о гарантиях безопасности Союзного Государства и завершили работу по концепции безопасности Союзного государства — это тоже очень важный стратегический документ», — добавил чиновник.

Прежняя концепция безопасности СГ была принята еще в 1999 году. В новом договоре будет закреплено положение о совместном противодействии политике недружественных государств Североатлантического альянса, в частности США и некоторых стран Евросоюза. Все ради достижения стратегически важных целей по взаимовыгодному и равноправному международному сотрудничеству.

Ранее 5-tv.ru писал, что к вооруженному конфликту с Россией и Белоруссией готовится коллективный Запад. Там постоянно демонстрируют рост интенсивности мероприятий, направленных на заблаговременную подготовку к военным действиям. Территорию Польши и прибалтийских государств превращают в натовский плацдарм. Уже сейчас на границах Белоруссии развернута группировка вражеских войск, которая насчитывает порядка 15 тысяч боевиков.