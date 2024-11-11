Псевдоним рэперу Сереге подарил журналист

Рэпер Серега (настоящее имя — Сергей Пархоменко) получил свой псевдоним случайно. Об этом исполнитель хита «Черный бумер» рассказал порталу 78.ru на концерте «Супердискотеке 90-х», который состоялся в Санкт-Петербурге.

«В 2002-м, по-моему, был фестиваль, я там выступал совместно с группой ТТ34, такой рок-группой из Беларуси. Фотография попала в соцсети, и журналист, который использовал ее, не знал, кто я такой, не знал мой псевдоним. Он начал обзванивать, спрашивать, кто я такой, а ему отвечали: „Да это Серега!“ — он так ее и подписал. Я увидел потом в Интернете снимок, подпись и решил: пусть будет Серега», — рассказал рэпер.

В настоящее время Пархоменко продолжает заниматься музыкой и гастролировать. В 2021 году он стал членом жюри одного из телешоу в Белоруссии, а в 2020 году выпустил новый клип на песню «Черный бумер» совместно с Давой, с которым у него позднее случился конфликт на почве совместного творчества. Давид сделал обложку совместного трека без Сереги. Как такое простить?

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