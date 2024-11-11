Песков: Путину доложили о пресечении ФСБ попытки угнать вертолет ВКС РФ

Украинская разведка пыталась завербовать пилота, но тот помешал их плану.
Фото, видео: ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru
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Спецслужбы сначала доложили президенту России Владимиру Путину информацию о срыве попытки Украины угнать вертолет радиоэлектронной борьбы Воздушно-космических сил (ВКС) РФ и только после этого принималось решение об обнародовании сообщений. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами.
«Очевидно, что специальные службы перед тем, как опубличить информацию, докладывали верховному главнокомандующему, а дальше все будет зависеть от решения президента», — сказал он.
Как отметил Песков, люди, которые проводят такие операции, непубличные. В этой связи необязательно, что это будет открытая информация.
Утром 11 ноября ФСБ России сообщила о предотвращении попытки украинской разведки угнать вертолет радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 ВКС РФ. Киевский режим попытался завербовать российского пилота, но тот рассказал все сослуживцам. Противник предложил летчику в назначенный день пересечь линию боевого соприкосновения и перегнать вертолет, предварительно отравив товарищей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники ФСБ обнаружили заминированные схроны на бывших позициях ВСУ под Селидово. В тайнике находились ручные гранатометы, патроны к стрелковому оружию и крупнокалиберные пулеметы. Изъятое вооружение и боеприпасы будут использованы российской армией в дальнейшем наступлении на Кураховском оперативно-тактическом направлении.
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