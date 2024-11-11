Работы заняли 104 дня: на блоке № 1 АЭС «Аккую» забетонировали купол

Эфирная новость 20 0

На первом блоке АЭС «Аккую», которую возводит «Росатом», забетонировали купол реактора

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Это одна из главных систем безопасности энергоблока.

В Турции сейчас идет одна из крупнейших атомных строек в мире. На первом блоке АЭС «Аккую», которую возводит «Росатом», забетонировали купол реактора.

Работы проводились в несколько этапов и заняли 104 дня. Эта оболочка — одна из главных систем безопасности энергоблока. Железобетонная конструкция защищает установку от экстремальных воздействий — она сможет выдерживать любые нагрузки, даже землетрясения и ураганы.

Всего же на первой в Турции АЭС будут четыре энергоблока, которые оснастят передовыми российскими технологиями. После их запуска энергией смогут обеспечить больше 15 миллионов жителей страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Турции Эрдоган предложил «Росатому» построить вторую АЭС в стране. Ведутся консультации на правительственном уровне.

 

Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
97.83
-0.24 105.45
-0.12
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по го...

Последние новости

19:02
В Кузбассе мужчина напал с топором на двух друзей во время застолья
18:50
Собянин: в Москве создали первый в России фантом пояснично-крестцового отдела
18:32
Работы заняли 104 дня: на блоке № 1 АЭС «Аккую» забетонировали купол
18:17
Выдавший санкцию на арест Шойгу и Герасимова судья МУС заочно арестован в Москве
18:03
Избегайте конфликтов: что такое Бобровое суперлуние ноября
17:52
Против автора хита «Дымок» завели дело о пропаганде наркотиков

Сейчас читают

Военный бюджет США при Трампе: триллиону быть, Зеленскому — головы не сносить
«Надеемся на лучшее»: экс-супруга Гогена Солнцева пропала в чужой стране
«Зарабатываю честным трудом»: Маршал рассказал о своих гонорарах
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп