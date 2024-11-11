Выдавший санкцию на арест Шойгу и Герасимова судья МУС заочно арестован в Москве

Хайкелю Бен Махфуду грозит до четырех лет лишения свободы в случае поимки.

Судью Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Хайкеля Бен Махфуда, выдавшего санкцию на арест секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова, заочно арестовал суд в Москве. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Уточняется, что Бен Махфуду предъявлено обвинение по части 2 статьи 301 УК РФ — «Заведомо незаконные заключение под стражу или содержание под стражей». Также судья объявлен в международный розыск. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Хайкель Бен Махфуд — один из судей МУС, которые в июне 2024 года выдали санкцию на арест Шойгу и Герасимова.

Кроме того, в марте 2023 года досудебная палата МУС выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой по обвинению в депортации украинских детей, которых вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.

В марте этого года МУС также выдал ордера на арест командующих авиацией и Черноморским флотом России — генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша и адмирала Виктора Соколова. Согласно документу, они якобы ответственны за военные преступления и преступления против человечности, совершенные в контексте украинского конфликта.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что Россия не признает решения МУС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан получил обвинение в сексуальных домогательствах.