Выдавший санкцию на арест Шойгу и Герасимова судья МУС заочно арестован в Москве

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 32 0

Судья МУС Хайкель Бен Махфуд заочно арестован в Москве

Выдавший санкцию на арест Шойгу и Герасимова судья МУС заочно арестован в Москве

Фото: © РИА Новости/Сергей Пятаков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Хайкелю Бен Махфуду грозит до четырех лет лишения свободы в случае поимки.

Судью Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Хайкеля Бен Махфуда, выдавшего санкцию на арест секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова, заочно арестовал суд в Москве. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Уточняется, что Бен Махфуду предъявлено обвинение по части 2 статьи 301 УК РФ — «Заведомо незаконные заключение под стражу или содержание под стражей». Также судья объявлен в международный розыск. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Хайкель Бен Махфуд — один из судей МУС, которые в июне 2024 года выдали санкцию на арест Шойгу и Герасимова.

Кроме того, в марте 2023 года досудебная палата МУС выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой по обвинению в депортации украинских детей, которых вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.

В марте этого года МУС также выдал ордера на арест командующих авиацией и Черноморским флотом России — генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша и адмирала Виктора Соколова. Согласно документу, они якобы ответственны за военные преступления и преступления против человечности, совершенные в контексте украинского конфликта.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что Россия не признает решения МУС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан получил обвинение в сексуальных домогательствах.

Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
97.83
-0.24 105.45
-0.12
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по го...

Последние новости

19:02
В Кузбассе мужчина напал с топором на двух друзей во время застолья
18:50
Собянин: в Москве создали первый в России фантом пояснично-крестцового отдела
18:32
Работы заняли 104 дня: на блоке № 1 АЭС «Аккую» забетонировали купол
18:17
Выдавший санкцию на арест Шойгу и Герасимова судья МУС заочно арестован в Москве
18:03
Избегайте конфликтов: что такое Бобровое суперлуние ноября
17:52
Против автора хита «Дымок» завели дело о пропаганде наркотиков

Сейчас читают

Военный бюджет США при Трампе: триллиону быть, Зеленскому — головы не сносить
«Надеемся на лучшее»: экс-супруга Гогена Солнцева пропала в чужой стране
«Зарабатываю честным трудом»: Маршал рассказал о своих гонорарах
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп