В Кузбассе мужчина напал с топором на двух друзей во время застолья

|
Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 708 0

Тревогу забила соседка, которая услышала шум за стеной.

В Кузбассе мужчина напал с топором на двух друзей во время застолья

Фото: www.globallookpress.com/Alfred Schauhuber

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Кемеровской области задержали мужчину, который напал с топором на двух друзей во время застолья. Как стало известно 5-tv.ru, тревогу забили соседи.

Инцидент произошел 8 ноября в городе Междуреченск. Жительница одного из многоквартирных домов позвонила в полицию с жалобами на шум и музыку за стеной. Прибывшие на место правоохранители обнаружили в квартире троих мужчин, двое из них были ранены, в том числе — хозяин жилплощади. Подозреваемый — друг хозяина квартиры — был задержан на месте.

Пострадавшим вызвали бригаду скорой помощи, их госпитализировали с травмами разной степени тяжести. По данным источника, у одного из пострадавших рубленые раны головы и предплечья, другой получил закрытую черемно-мозговую травму и ушиб головного мозга.

На месте проишествия был найден топор. Возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru писал, что женщина задушила 86-летнюю пенсионерку в больнице Пензы. Подозреваемая признала вину, причины ее действий устанавливаются.

Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
97.96
0.13 104.85
-0.60
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по го...

Последние новости

20:30
Спокойной ночи: как избавиться от бессонницы без лекарств
20:16
Собянин рассказал, какие решения разрабатывают в Центре ИИ в градостроительстве
20:01
Рискуя попасть под обстрел: украинец прошел 40 километров, спасаясь от мобилизации
19:49
«Вы наполнены злостью»: Бородина поругалась с поклонниками из-за возлюбленного
19:34
Корабли России и Индонезии провели первое совместное учение «Орруда-2024»
19:25
О минусах и плюсах: как выбрать между очками и линзами

Сейчас читают

Военный бюджет США при Трампе: триллиону быть, Зеленскому — головы не сносить
«Зрители разрешили»: Александр Серов извинился за внешний вид на концерте в Железнодорожном
«Надеемся на лучшее»: экс-супруга Гогена Солнцева пропала в чужой стране
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе