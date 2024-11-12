«Сорвала двойной джекпот»: Орлова осталась без трусов и косметики посреди Милана

|
Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 31 0

Ольга Орлова осталась заграницей без трусов и косметики из-за утерянного багажа

Фото, видео: © РИА Новости/Евгения Новоженина; Instagram*/olgaorlova1311; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Телеведущая отметила, что ее не смущает стирка единственных оставшихся трусов.

Чемодан телеведущей Ольги Орловой потеряли представители авиакомпании при перелете в Милан. Об этом стало известно из ее блога в сети.

Звезда отправилась в одиночное путешествие на просторы Италии в честь Дня рождения, который состоится 13 ноября. По приезде стало известно, что ее багаж не доехал до пункта назначения. Это стало настоящей трагедией для Орловой. Она поделилась с подписчиками, что утрату вещей и трусов пережить сможет. Последние, как минимум, можно постирать в ручную. Но вот жизнь без личной уходой косметки она представить не в состоянии.

Ольга Орлова столкнулась с трудностями во время путешествия в Италию. Фото: Instagram*/olgaorlova1311

«Но самая засада — это женская косметичка. Не с декоративной косметикой, а с уходовой. Это умывашки твои,  твои кремы для лица, для глаз. Полный уход, который должен быть утром и вечером. Для меня это просто самое сложное в потере багажа», — рассказала Орлова.

Главной проблемой в сложившейся ситуации является то, что завтра Ольга уедет в Рим, что означает лишь одно: если чемодан не вернут до утра, она уже не сможет его забрать.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Бородина поругалась с поклонниками из-за возлюбленного.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

Атмосферное давление 775 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
97.96
0.13 104.85
-0.60
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по го...

Последние новости

5:36
Лжец, лжец: немецкий журналист признался, что оклеветал российских спортсменов
5:20
«Сорвала двойной джекпот»: Орлова осталась без трусов и косметики посреди Милана
5:00
Российские военные взяли в кольцо группировку ВСУ под Курахово
4:39
Путин не разговаривал с Трампом: в Кремле заявили, что открыты для диалога
4:22
Полина Максимова появилась на премьере фильма в компании Кирилла Плетнева
4:06
Опасно: министр обороны Германии боится решений Трампа по Украине

Сейчас читают

Военный бюджет США при Трампе: триллиону быть, Зеленскому — головы не сносить
Похоронят на Троекуровском: стала известна дата прощания с Коробковым-Землянским
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп