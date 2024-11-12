«Сорвала двойной джекпот»: Орлова осталась без трусов и косметики посреди Милана
Ольга Орлова осталась заграницей без трусов и косметики из-за утерянного багажа
Фото, видео: © РИА Новости/Евгения Новоженина; Instagram*/olgaorlova1311; 5-tv.ru
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Телеведущая отметила, что ее не смущает стирка единственных оставшихся трусов.
Чемодан телеведущей Ольги Орловой потеряли представители авиакомпании при перелете в Милан. Об этом стало известно из ее блога в сети.
Звезда отправилась в одиночное путешествие на просторы Италии в честь Дня рождения, который состоится 13 ноября. По приезде стало известно, что ее багаж не доехал до пункта назначения. Это стало настоящей трагедией для Орловой. Она поделилась с подписчиками, что утрату вещей и трусов пережить сможет. Последние, как минимум, можно постирать в ручную. Но вот жизнь без личной уходой косметки она представить не в состоянии.
Ольга Орлова столкнулась с трудностями во время путешествия в Италию.
«Но самая засада — это женская косметичка. Не с декоративной косметикой, а с уходовой. Это умывашки твои, твои кремы для лица, для глаз. Полный уход, который должен быть утром и вечером. Для меня это просто самое сложное в потере багажа», — рассказала Орлова.
Главной проблемой в сложившейся ситуации является то, что завтра Ольга уедет в Рим, что означает лишь одно: если чемодан не вернут до утра, она уже не сможет его забрать.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Бородина поругалась с поклонниками из-за возлюбленного.
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