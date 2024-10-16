«Я русский»: зачем SHAMAN зарегистрирует товарный знак

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 50 0

Певец SHAMAN зарегистрирует личный товарный знак под названием «Я русский»

«Я русский»: зачем SHAMAN зарегистрирует товарный знак

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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В случае одобрения заявки, артист сможет продавать товары категории «для взрослых».

Заслуженный артист РФ SHAMAN зарегистрирует личный товарный знак. Об этом стало известно из электронной базы Роспатента.

Из документа следует, что артист намерен получить официальное оформление бренда под названием «Я русский» с разрешением на продажу алкогольной продукции, парфюмерию и косметику, а также товаров для взрослых и другую продукцию.

Примечательно, что, по информации «РБК Вино», руководитель пресс-службы певца Антон Коробков-Землянский утверждает, что они не планируют в ближайшее время выпускать какие-то товары в продажу и пошли на такой шаг исключительно из-за того, чтобы другие производители и предприниматели не могли использовать знаменитый слоган SHAMAN «Я русский», который стал не просто его визитной карточкой, но и олицетворением айдентики артиста.

Уже было несколько случаев, когда продавцы пытались запустить в оборот товар низкого качества под именем певца. Если бы это все же произошло, то мог бы быть нанесен урон репутации SHAMAN, ведь у людей бы появилась негативная ассоциация с ним.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Волочкова мечтает спеть в дуэте с SHAMAN.

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