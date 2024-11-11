Телеведущий Юрий Николаев попал в реанимацию после обморока

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Лана Шевченко
Лана Шевченко Лана Шевченко Журналист Вконтакте Эксклюзив 28 0

Медики проводят экстреннное обследование для выявления диагноза.

Телеведущий Юрий Николаев попал в реанимацию после обморока

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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Телеведущий Юрий Николаев попал в реанимацию после обморока. По предварительным данным 5-tv.ru, плохо экс-ведущему «Утренней звезды» стало накануне.

Юрия Николаева тут же направили в реанимацию, а медики приступили к экстренному обследованию 75-летней знаменитости для установления диагноза. Точно известно, что инфаркт и инсульт исключены.

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