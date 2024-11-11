Телеведущий Юрий Николаев попал в реанимацию после обморока. По предварительным данным 5-tv.ru, плохо экс-ведущему «Утренней звезды» стало накануне.

Юрия Николаева тут же направили в реанимацию, а медики приступили к экстренному обследованию 75-летней знаменитости для установления диагноза. Точно известно, что инфаркт и инсульт исключены.