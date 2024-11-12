Путин не разговаривал с Трампом: в Кремле заявили, что открыты для диалога

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Песков опроверг информацию Washington Post о разговоре Путина с Трампом

Фото, видео: www.globallookpress.com/SMG; 5-tv.ru

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Новость о беседе двух лидеров оказалась лишь слухом, но сторонам есть что обсудить.

В Кремле опровергли информацию, которую последние несколько дней обсуждают политики и журналисты во всем мире. Телефонного разговора Владимира Путина с Дональдом Трампом не было.

Слух запустила газета Washington Post. А пресс-секретарь нашего президента Дмитрий Песков подчеркнул, что глава государства, конечно, открыт для диалога. Но пока никаких конкретных предложений не поступало.

«Вы знаете, это наиболее наглядный пример качества той информации, которая сейчас публикуется. Иногда даже в достаточно уважаемых изданиях. Это полностью не соответствует действительности. Это чистая выдумка. Это просто ложная информация. Какой-либо подготовки сейчас пока не ведется. Никаких сигналов мы не получали», — заявил Песков.

Хотя понимание того, что мирный диалог уже должен начаться, есть и с той, и с другой стороны Атлантического океана. И все прекрасно знают, кто именно должен вести эту беседу. Вот как объяснил ситуацию в эксклюзивном интервью «Известиям» один из самых известных экономистов и философов мира Джеффри Сакс.

«Эта война должна закончиться, и Украина должна была понять с самого начала — она не может выиграть эту войну. Я говорил своим украинским коллегам много лет назад: не становитесь новым Афганистаном Европы. Под этим я подразумевал, что США пришли и разгромили Афганистан.

Я надеюсь, что Трамп и Путин разберутся между собой. Это никогда не было войной между Украиной и Россией, это была война между Соединенными Штатами и Россией. Переговоры в подавляющем большинстве случаев должны вестись между США и РФ. Совершенно ужасно, что Байден не счел нужным пообщаться с Путиным ни разус 2022 года. Это меня шокирует, очень огорчает», — заявил американский экономист Джеффри Сакс.

Хотя, по мнению Сакса, не стоит рассчитывать, что Трамп кардинально поменяет американскую политику. Ведь, по словам экономиста, есть причины скорее верить в преемственность, чем в перемены.

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