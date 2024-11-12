Американский самолет расстреляли в момент приземления в аэропорту Гаити

Американский самолет, который летел из Флориды на Гаити, расстреляли в момент приземления в аэропорту Порт-о-Пренса. Об этом сообщает местная газета Miami Herald. Нападение совершила группа неизвестных. Один человек получил пулевое ранение.

Пилот самолета экстренно набрал высоту и запросил приземление в соседней авиагавани в Доминиканской Республике. Там приземление прошло в штатном режиме. Из-за случившегося руководство Порт-о-Пренса приостановило вылеты. Подобное происходило в марте этого года.

Скорее всего, установить и наказать преступников не удастся. С 2021 года 80% территории Гаити контролируют преступные банды. Это связано с убийством в 2021 году президента государства Жовенеля Моиза. С того момента страна находится под контролем премьер-министра Ариэля Анри, которого пытаются свергнуть местные банды.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что правоохранители нашли мужчину, который сбил 20 человек в Китае. Преступник скрылся с места претупления, даже не попытавшись помочь раненным.