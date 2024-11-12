Загоревшийся кабель оставил 1,5 тысячи жителей Всеволожска без света

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Коммунальная авария чуть не привела к серьезному пожару.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Полторы тысячи жителей Всеволжска Ленинградской области остались без света из-за коммунальной аварии. Накануне вечером небо над городом озарила яркая вспышка. Многие приняли ее за северное сияние. А вот, что произошло на самом деле:

«Была очень большая вспышка, прям фейерверк — было страшно. Все жители испугались. Все выбежали на улицу, было реально страшно. Вот в этом доме проживает много детей, я так понимаю большая семья, очень сильно за всех испугались», — рассказывает жительница микрорайона Бернгардовка Ольга Курилова.

Причиной свечения и взрывов стал обрыв силового кабеля. Он упал на металлический забор и воспламенился. Искры летели во все стороны и едва не подожгли соседние дома. Люди выбежали на улицу и отошли на безопасное расстояние. Никто не пострадал. Тем не менее, весь микрорайон остался без света и воды из-за короткого замыкания в трансформаторе. На место прибыли аварийные службы и корреспондент «Известий» Анастасия Репикова:

«Сейчас на улице Еловой кромешная тьма. Без света остались более 60 домов и полторы тысячи людей. Вот только что подключили два генератора. Мощностью каждый 200 киловатт. Это временная мера, пока не дадут свет».

Ранее 5-tv.ru рассказывал об отключении света в Крыму.

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