Плакаты на английском: кто на самом деле собирает протестные митинги в Грузии

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В Тбилиси на митинге выступила шведская экоактивистка Грета Тунберг

Фото, видео: 5-tv.ru

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Демонстрации начались после победы на парламентских выборах правящей партии страны. Однако все меньше местных жителей выходит на улицы Тбилиси.

Неспокойно сегодня Грузии. В центре Тбилиси оппозиция до сих пор не может примирится со своим поражением. Требуют, как и раньше, отмены результатов выборов в парламент и повторного голосования.

В прошлый раз, 26 октября, победу одержала правящая партия «Грузинская мечта». Оппозиционные партии ухудшили свои результаты, после чего начали проводить один протестный митинг за другим.

Собственно, самих грузин на такие манифестации приходит с каждым разом все меньше. Зато поддержать демонстрантов явилась делегация дипломатов из Евросоюза. А также скандально известная шведская экоактивистка Грета Тунберг. Она вышла с плакатом, где почему-то на английском было написано «Демократия для Грузии».

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