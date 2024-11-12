Главный бич XXI века? Что такое псориаз и почему это не только болезнь кожи

Дерматолог рассказала, как проявляется недуг и какое лечение необходимо.

Псориаз может возникнуть из-за стресса, инфекционного заболевания, вирусной атаки и аутоиммунных процессов в организме. Об этом рассказала врач-дерматолог и косметолог Наталия Жовтан в беседе с 5-tv.ru.

Прежде всего стоит упомянуть, что псориаз — это хроническое воспалительное заболевание, генетически детерминированное с вовлечением не только кожи, но и суставов, напоминает эксперт

«Псориаз проявляется красными, шелушащимися бляшками на туловище, на конечностях. Могут изолированно быть поражены только ладони и подошвы — это особая форма псориаза. Нередки также вовлечение и суставов, когда мы говорим о псориатической артропатии», — говорит Жовтан.

При псориазе ногтей может также встречаться изолированное поражение ногтевых пластин, уточняет специалист.

Дерматолог отметила, что данное заболевание стало «молодеть», поэтому все больше на прием к врачу обращаются юноши и дети.

«Считается, что основным провоцирующим фактором, запускающим поломку этого гена, является стресс, однако это могут быть и другие факторы. Например, инфекционные заболевания, вирусные атаки, а также аутоиммунные процессы. Чаще всего бляшка располагается в области локтевых и коленных суставов», — говорит эксперт.

Жовтан добавила, что псориаз больше всего распространен среди городских жителей.

«Если раньше, несколько лет назад считалось, что псориаз абсолютно не зудящий дерматоз, то сейчас сопровождается интенсивным зудом», — сказала она.

При этом ошибочно будет полагать, что псориаз — это какая-то новая болезнь, появившаяся вследствие проживания в серой городской жизни. Известно, что еще Гай Юлий Цезарь страдал от этого недуга, однако лечения в те времена от этой болезни не было.

В наше время медицина продвинулась уже довольно далеко вперед, и существует много эффективных методов лечения. Например, иммунобиологическая терапия. Это препараты, которые помогают бороться именно с причиной возникновения псориаза.

Если говорить о профилактике, то специалист перечислила довольно простые рекомендации, которые, однако, часто бывают сложны в исполнении на практике.

«Это соблюдение режима сна и отдыха, максимальное исключение стресса из своей жизни, нормализация питания. Все эти факторы оказывают маленькое, но в комплексе достаточно значительное влияние на развитие такого заболевания, как псориаз», — говорит дерматолог.

Кроме того, в настоящее время приняты к лечению наружные способы, которые могут оказывать профилактическое влияние и как поддерживающая терапия.

«Это средство с кальципотриолом, аналоги витамина D, которые оказывают блокирующее противовоспалительное действие на цитокины, запускающие воспалительный процесс», — говорит Жовтан.

Специалист отмечает, что при серьезных нарушениях суставов и обширных высыпаниях на коже волосистой части головы, туловища или конечностей здесь необходимо будет уже стационарное лечение и оказание комплексной помощи.

«В настоящее время мы считаем псориаз не исключительно болезнью кожи, а псориатической болезнью с вовлечением многих органов и систем. И, конечно, такие пациенты должны находиться под контролем врача-дерматолога, ревматолога и также других специалистов», — заключает эксперт.

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