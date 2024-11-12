Протестующие пропускают в Сухум только машины скорой помощи и людей без авто

Протестующие продолжают блокировать главную дорогу, ведущую в столицу Абхазии и из нее. Попасть в город можно лишь пешком и машинам скорой помощи. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Ярослав Богат.

«Протестующие через заблокированный участок пропускают лишь кареты скорой помощи. Но стоит отметить, что в пешем порядке пройти через мост можно», — сказал он.

Богат подчеркнул, что на дороге образовались большие пробки, в которых стоят легковые машины, грузовики, автобусы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в столице Абхазии начались беспорядки после задержания нескольких представителей оппозиции. Ранее они напали на депутата Абхазии. Это произошло после заседания, на котором был принят закон, касающийся инвестиционной деятельности российских юрлиц в республике.

Рядом с городом в том числе стали перекрывать движение на автотрассах. Оппозиционеры быстро перешли к противостоянию с правоохранителями. Дело дошло до попытки штурма здания службы госбезопасности.