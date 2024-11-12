Протестующие пропускают в Сухум только машины скорой помощи и людей без авто

|
Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 36 0

На главной дороге, ведущей в столицу Абхазии, образовались огромные пробки.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Протестующие продолжают блокировать главную дорогу, ведущую в столицу Абхазии и из нее. Попасть в город можно лишь пешком и машинам скорой помощи. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Ярослав Богат.

«Протестующие через заблокированный участок пропускают лишь кареты скорой помощи. Но стоит отметить, что в пешем порядке пройти через мост можно», — сказал он.

Богат подчеркнул, что на дороге образовались большие пробки, в которых стоят легковые машины, грузовики, автобусы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в столице Абхазии начались беспорядки после задержания нескольких представителей оппозиции. Ранее они напали на депутата Абхазии. Это произошло после заседания, на котором был принят закон, касающийся инвестиционной деятельности российских юрлиц в республике.

Рядом с городом в том числе стали перекрывать движение на автотрассах. Оппозиционеры быстро перешли к противостоянию с правоохранителями. Дело дошло до попытки штурма здания службы госбезопасности.

-1° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
97.96
0.13 104.85
-0.60
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:28
«Не нужны»: Силуанов заявил о бесполезности долларов для россиян
16:15
Умер заслуженный артист РСФСР Георгий Асатиани
16:03
Бритни Спирс тайно воссоединилась с младшим сыном
15:52
Российский боец три недели провел один в блиндаже под ударами ВСУ
15:48
«Работа по всем направлениям»: Путин внимательно следит за работой в Госдуме
15:40
Протестующие пропускают в Сухум только машины скорой помощи и людей без авто

Сейчас читают

Эндокринолог предупредила женщин о смертельной опасности молока - что будет, если выпивать два стакана в день
«Трясти будет серьезно»: на Западе грядет «консервативная революция»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп