Полиция обнаружила более 300 иностранных граждан в одном из хостелов Москвы

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 31 0

Следствие также заинтересовалось финансово-хозяйственнойй документацией отеля.

Фото, видео: Telegram/Официальный новостной телеграм-канал ГСУ СК России по г. Москве/skmoscowgsu; 5-tv.ru

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В Москве полиция при поддержке Росгвардии провела обыски в одном из хостелов на улице Талалихина, где было обнаружено более 300 мигрантов. Об этом сообщили в столичном управлении Следственного комитета (СК) России в Telegram-канале.

«Сегодня следователями столичного СК совместно с оперативными службами при силовой поддержке Росгвардии проводится обыск в указанном хостеле. На объекте установлено более 300 иностранных граждан», — написано в публикации.

Все иностранные граждане были доставлены в правоохранительные органы для проверки, руководство и администрация хостела были также доставлены в участок. Сообщается также, что следователи изъяли финансово-хозяйственную документацию хостела.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве задержали треш-блогеров на авто. В соцсетях они выкладывают видео, где провоцируют окружающих на конфликт, и хвастаются перед подписчиками «горами» банкнот.

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