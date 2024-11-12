«Кажется она залетит»: раскрыты подробности отношений Бьянки и Natan

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко Эксклюзив 46 0

Певица Бьянка заявила, что между ней и Natan только рабочие отношения

Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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Дуэт записал песню о любви.

Певица Бьянка заявила, что между ней и коллегой по цеху Natan только рабочие отношения. Об этом звезда эксклюзивно рассказала в беседе с 5-tv.ru на концерте «Голос поэта».

Знаменитостям длительное время приписывают роман. Ранее они игнорировали подобные спекуляции, но сейчас Бьянка решила прояснить ситуацию, приоткрыв завесу над их отношениями. По словам вокалистки, все слова об их любви — выдумки скучающих. У нее есть мужчина сердца, и, как можно было уже понять — это не Natan.

«Мы с Natan друг друга не любим. Но я люблю другого. Он, наверное, любит другую. Я не знаю, я у него не спрашивала такие подробности», — рассказала Бьянка.

Примечательно, что сам Natan на днях опубликовал в своем блоге в сети видеоролик, в котором подтвердил поцелуи с Бьянкой во время участия в одном из телевизионных шоу о выживании в джунглях. Однако, призвал не обращать на этот факт внимания и намекнул на то, что все было сделано ради рейтингов программы.

Мотив содеянного не умоляет того факта, что у горе-любовника есть жена и на тот момент еще был роман с Валерией Чекалиной, более известной, как блогер Лерчек. Она выходку благоверного не оценила и бросила его, публично выразив свое негодование.

Бьянка также рассказала, что они совместно готовят к запуску новый трек. Подробности артистка раскрывать не стала, но отметила, что песня будет о любви.

«Она будет называться очень-очень красиво. Я пока не могу сказать как, но это будет огонь. Мне кажется, что она залетит», — поделилась певица.

Весной этого года певица похудела на целых 35 килограмм. После этого радостного события она будто бы вновь ожила, ворвавшись в жизнь с новой силой. Звезда делилась, что всему виной были витаминные капельницы, плавание и спорт. Сейчас она мечтает сделать операции по уменьшению груди, чтобы достичь фигуры своей мечты и избавиться от грыжи в позвоночнике, которая возникла из-за постоянной весовой нагрузки.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что как прошел суд между Долиной и новой владелицей ее квартиры.

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