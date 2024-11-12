«Мировое хотим»: как прошел суд между Долиной и новой владелицей ее квартиры

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 67 0

Сторона Полины Лурье по делу Долиной желает пойти на мировое соглашение

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Вяткин; 5-tv.ru

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Заседание проводилось к закрытом формате.

В столичном Хамовническом суде состоялось очередное судебное заседание по встречным искам обманутой мошенниками народной артистки РФ Ларисы Долиной и Полины Лурье — новой владелицы жилья певицы. Эксклюзивными кадрами из суда делится 5-tv.ru.

Заседание проводилось к закрытом формате. Известно, что был допрошен свидетель по данному делу, однако он отказался давать какие-либо комментарии. Неизвестно даже, с какой он был стороны.

Адвокат Долиной Мария Пухова также отказалась давать какие-либо комментарии и не шла на диалог с журналистами, указав лишь, что сторона артистки прокомментирует все по итогам процесса.

Сторона Полины Лурье также была немногословна, однако защита новой владелицы жилья Долиной уточнила, что они хотят пойти на мировое соглашение с певицей.

«Мировое хотим», — сказала сторона Лурье.

Кроме того, было уточнено, что в данный момент ведется сбор доказательств. Суд назначил следующее заседание на 16 декабря в 9:00.

Аферисты развели Долину на квартиру и деньги

История с обманом певицы Ларисой Долиной стала известна общественности 13 августа. Утром четверо неизвестных пытались проникнуть в московскую квартиру артистки, утверждая, что являются ее собственниками.

Позже певица подтвердила, что стала жертвой мошенников и сама продала им квартиру, предположив, что обманувшие ее люди находятся на Украине. Позже эту информацию предварительно подтвердили правоохранители.

Как уточнили в российском МВД, Долиной позвонили по телефону и заявили, что в отношении нее совершаются мошеннические действия. Чтобы спасти свое имущество, певица согласилась перевести на указанный мошенниками счет, а также продала свою квартиру в Хамовниках. Часть наличных денег она передавала через курьера. В результате Долина лишилась и квартиры, и денег. Общая сумма потери — около 200 миллионов рублей.

Долина намерена через суд признать недействительной сделку по продаже элитной квартиры. Известно, что 21 августа артистка подала иск на женщину, которая приобрела ее жилье в Хамовниках.

Однако, в соответствии с законодательством, ответчик вправе до принятия судом решения предъявить к истцу встречный иск для совместного рассмотрения с первоначальным иском. Так, 28 августа новая владелица квартиры 34-летняя Полина Лурье подала встречный иск на Долину.

Если суд примет сторону певицы, то она получит недвижимость обратно, но при этом должна будет выплатить 112 миллионов рублей Лурье.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что был задержан второй фигурант по делу о квартире Долиной.

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