На днях украинских боевиков взяли в кольцо на данном участке фронта.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовы отступить с позиций на кураховском направлении, но власти Незалежной пока не давали соответствующих указов. Об этом сообщил командир одного из артиллерийских подразделений ВСУ в беседе с Financial Times.

«Он (командир ВСУ. — Прим. ред.) и его войска «готовы отступить», сказал он, «но у нас пока нет приказа сверху», — говорится в публикации.

Отмечается, что киевский режим стремится укрепить позиции перед официальным вступлением в должность президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Украина пытается показать способность удерживать территорию и противостоять армии России. В то же время киевский режим отправил больше медиков в зону боевых действий.

Как указывается, ВСУ не могут справиться с натиском российских войск. В этой связи Киев намерен мобилизовать 160 тысяч человек. Эксперты же сомневаются в том, что у украинских властей получится реализовать задуманное.

Во вторник, 12 ноября, сообщалось, что российские военные взяли в кольцо группировку ВСУ под Курахово. В Киеве были готовы к такому развитию событий и заблаговременно начали разбирать местную ТЭС.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что появились кадры подрыва плотины на берегу Кураховского водохранилища. Украинская сторона заявляет о непричастности, но видеосъемка с местного ТВ доказывает обратное.