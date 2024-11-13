Сами и взорвали: кадры уничтожения плотины в Курахово силами ВСУ

Украинская сторона заявляет о непричастности, но видеосъемка с местного ТВ доказывает обратное.

Итак, начнем мы, пожалуй, с самых ярких кадров этого дня, которые были сняты на берегу Кураховского водохранилища. Информация о том, что там подорвана плотина, появилась еще накануне, а сегодня один из украинских телеканалов публикует вот эту съемку.

Тут нужно обратить внимание на несколько деталей. Во-первых, сравнить саму дамбу на видеозаписи и рельеф местности вокруг со спутниковым снимком, чтобы убедиться — это действительно гидросооружение на Кураховском водохранилище.

Во-вторых, глава украинской администрации Курахово, также накануне заявил, что дамба получила повреждения в результате попадания российской ракеты. Но мы прекрасно видим, что никакой ракеты не было, а любой инженер подтвердит, что такой взрыв возможен только в случае минирования объекта изнутри.

Ну и наконец, чисто телевизионное наблюдение, такие кадры конечно можно было снять случайно, но вероятность — один к миллиону. То есть, оператор за камерой точно знает где и что произойдет. Значит, подрыв — это чистая провокация.

В зоне подтопления уже оказались несколько населенных пунктов. А что касается цели взрыва, то скорее всего, боевикам просто требуется больше места для тактического маневра во время отступления из практически полностью окруженного города.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что российские военные взяли в кольцо группировку ВСУ под Курахово.