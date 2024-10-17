Суд арестовал мужчину, подорвавшего авто своего бизнес-партнера в Москве

Черемушкинский районный суд Москвы арестовал Виталия Слободяника, обвиняемого в покушении на своего бизнес-партнера — он мог подорвать его автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы в Telegram-канале.

«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Слободяника Виталия Васильевича», — говорится в сообщении.

Согласно версии следствия, Слободяник на почве личных неприязненных отношений с потерпевшим совершил покушение на убийство общеопасным способом. Он, предположительно, установил взрывное устройство на капот машины своего партнера по бизнесу.

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Когда устройство сдетонировало, телесные повреждения получили бизнесмен, его сын и еще один человек. Пострадавших госпитализировали, врачи оказали им помощь.

Взрыв прогремел около 08:00 утра 15 октября во дворе высотного дома на Профсоюзной улице Москвы. В результате случившегося пострадал 44-летний предприниматель, его шестилетний сын и оказавшийся рядом сосед. Хозяину машины оторвало кисть руки, его маленькому сыну рассекло голову, а сосед получил осколочное ранение бедра. Всех пострадавших госпитализировали в больницу.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц». По подозрению в подрыве авто правоохранители задержали Слободяника 16 октября. По данным 5-tv.ru, он является соучредителем компании, возглавляемой пострадавшим при подрыве машины. Вместе они владеют долями в нескольких компаниях, управляющими питейными заведениями в крупных городах страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что опубликованы кадры задержания подозреваемого в подрыве авто бизнесмена в Москве.