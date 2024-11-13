«Организм будет готов»: Анна Калашникова села на диету, чтобы зачать близнецов
Певица Анна Калашникова села на диету, чтобы подготовиться к беременности
Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев
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Артистка заморозила свои яйцеклетки, чтобы стать мамой второй раз.
Певица Анна Калашникова села на диету, чтобы подготовиться к беременности. Об этом она рассказала изданию KP.RU.
Артистка призналась, что заморозила свои яйцеклетки, чтобы во второй раз стать мамой. У знаменитости уже есть сын, который, по словам Анны, хочет братика или сестренку.
Сейчас Калашникова активно готовит свое тело, чтобы вынашивание и роды прошли без осложнений.
«Уже скинула пять килограммов, нужно еще пару килограммов убрать, и организм будет готов к зачатию двойни. Стать мамой близняшек или двойняшек — моя давняя мечта», — делится исполнительница.
Певица совмещает диету, массаж и бассейн. Это поможет не только выносить малыша, но после родов быстро вернуться в хорошую форму.
Кроме того, артистка придерживается здорового питания и сидит на особенной диете. Например, завтракает несколькими ложками кунжутного урбеча и пьет много воды. А сыр и прочие молочные продукты включает в свой рацион в ограниченном количестве.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Меган Фокс объявила о беременности после выкидыша.
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