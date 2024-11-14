Твой шанс на успех: три рабочих способа распознать свои таланты

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 24 0

Эксперт по безопасности труда Просвирякова: Работу надо выбирать по талантам

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Чем раньше вы найдете в себе или своем ребенке данные природой способности, тем легче будет ваш жизненный путь.

Выбери дело, которое любишь, и тебе не придется работать ни одного дня в своей жизни. С этим утверждением трудно поспорить, верно? Но почему же тогда столько людей со скорбными лицами плетутся в свои офисы по понедельникам? Возможно, они послушались родителей, которые «лучше знали», чему стоит учиться и чем заниматься. А может быть, они и не путались выбрать ремесло по душе, просто плыли по течению, или повлияли сложные обстоятельства.

Так или иначе, никогда не поздно изменить свою жизнь и вернуть в нее радость. У каждого человека есть талант, от которого стоит отталкиваться при выборе профессии. Вполне может оказаться, что вы всю жизнь считали себя архитектором, а счастье пряталось на строительной площадке, где вы бы с удовольствием трудились своими руками. Порой мнимая «престижность» работы не приносит никакого удовлетворения, а ремесло, никогда не попадавшее в поле зрения, может стать началом крутой карьеры.

Итак, пришло время найти свой талант. Международный эксперт по психологической безопасности на рабочем и основатель научно-тренингового центра Ирина Просвирякова назвала три эффективных способа распознать свои сильные стороны. Эти же методы стоит применять и по отношению к детям — достаточно лишь понаблюдать за ними.

«Если вы вовремя, достаточно рано, увидите в себе свои таланты, увидите в окружающих, своих сотрудниках, своей команде или же даже в детях, то вы сможете помочь им реализоваться и достичь успеха. Итак, я поделюсь тремя способами… Способ номер один: когда вы делаете это, время течет незаметно. Вот знаете, некое такое состояние потока», — объясняет эксперт.

Бывало у вас такое — сели за подготовку презентации и забыли про время? Обнаружить это свойство у детей еще проще, ведь они менее терпеливые создания. И уж если ребенок готов часами, с полным погружением в процесс, тренировать удар мячом по воротам, собирать конструктор или вырисовывать очередной шедевр в альбоме, не сомневайтесь — прямо сейчас в работе его подпитывает именно талант.

Второй признак: у вас это получается легче, чем у других. Вам не нужно тратить усилия. Вы выполняете задачу как будто на автопилоте, а результат превосходит ожидания. Не нужно заставлять себя, не возникает сомнений и мук выбора, вы даже особо не стараетесь — и все равно делаете это круче всех. В то время как вашим коллегам, например, приходится тратить куда больше сил и времени за тем же занятием.

«Так же и дети. Кому-то дается легко игра на фортепиано, а кто-то вынужден сидеть часами. Понаблюдайте, где именно у вашего ребенка с небольшими усилиями получается тот же результат, как и у других», — советует Просвирякова.

Третий способ выявить талант — поразмышлять, в каких ситуациях в вас просыпается внутренняя мотивация. Если работа ведется с опорой на талант, человек старается, потому что ему так хочется, а не потому, что надо. Он любит свое дело и даже готов трудиться бесплатно. Наверняка в вашем коллективе хоть раз была, скажем, бухгалтер, которая брала на себя организацию корпоративов и дополнительного обучения сотрудников, и у нее это блестяще получалось. Так вот — ей стоило бы подумать о смене профессии, чтобы с упоением заниматься тем, к чему лежит душа. И зарабатывать этим!

«Итак, у нас три способа определить талант. Первое — время течет незаметно. Второе — вам не нужно много усилий. И третье — вы делаете это с любовью, потому что хотите. Если рано найти свой талант, то можно успешно превратить его в сильную сторону и именно на нем построить всю свою карьеру, построить даже свою жизнь», — заключает эксперт.

Обращая внимания на таланты — свои или окружающих — вы обретаете потрясающую возможность помочь себе и близким стать счастливыми. Не зря говорят, что талант — как бриллиант: его нужно понять, аккуратно придать нужную форму, и тогда он будет ярко сиять всю жизнь.

Ранее 5-tv.ru пытался разгадать феномен одного из самых выдающихся актеров современности — Леонардо Ди Каприо. Не имея даже соответствующего образования, этот человек перевоплощается на экране так, что захватывает дух. Что это, если не чистый талант?

Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
98.37
0.41 104.29
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:03
«Готовить, мыть, стирать»: невеста Лепса Киба пожаловалась на нелегкую судьбу
4:46
Секрет стройности: диетолог рассказала, как не сорваться во время диеты
4:31
Твой шанс на успех: три рабочих способа распознать свои таланты
4:14
«Это бред»: Дворцов опроверг слухи о причине смерти Коробкова-Землянского
3:54
В Воронеже дорожники не смогли сделать ровный тротуар
3:34
ЦБ ограничит выдачу ипотеки и автокредитов

Сейчас читают

На Украине останавливают предприятия из-за дорогой электроэнергии в Европе
«Сердце заходилось»: певица Юта о жизни и смерти Антона Коробкова-Землянского
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп