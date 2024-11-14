«Нашей красавицы больше нет»: умерла блогер Крис Мел

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 39 0

Блогер Крис Мел ушла из жизни после долгой борьбы с онкологией

«Нашей красавицы больше нет»: умерла блогер Крис Мел

Фото: Фото: Instagram*/kris_mel

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Инфлюенсера не стало в возрасте 34 лет.

Блогер Кристина Мелконян, известная под псевдонимом Крис Мел, умерла после продолжительной борьбы с онкологией. Об этом сообщили ее родственники в сетях.

«Нашей красавицы больше нет», — говорится в публикации.

Кристине Мелконян было всего 28 лет, когда на нее обрушились ужасающие новости — блогеру диагностировали лейкоз. Самый рассвет жизни вдруг обернулся кошмаром. Однако стойкости и жизнелюбия у Мелконян было не занимать. Кристина упорно боролась с недугом и отказывалась сдаваться. Спустя около двух лет терапии, инфлюенсер ушла в ремиссию и вздохнула полной грудью.

Однако чуть меньше года назад у блогера случился рецидив. Она очень тяжело пережила эту новость. Кристина всегда всем  делилась с подписчиками. По ее словам, это помогало не отчаиваться и не впадать в депрессию. К сожалению, в этот раз рак все таки настиг Крис Мел, несмотря на все ее стремления выжить. 

Последняя публикация от лица Кристины появилась 10 октября. Там она стоит на фоне осеннего пейзажа и в подписи рассуждает о том, что хочет запомнить мир красивым. Ровно месяц спустя появилось трагическое извещение о ее кончине.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что умер сыгравший Сталина и Горбачева британский актер Тимоти Уэст.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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