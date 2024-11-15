Миллионы людей: число россиян с сахарным диабетом за 12 лет выросло на 50%

Раньше пациенты с таким диагнозом умирали в муках. К счастью, современная медицина дает возможность бороться с заболеванием и одерживать над ним победу.

Каждый третий россиянин рискует заболеть сахарным диабетом, а от предиабета в стране страдает каждый сотый житель. Такие данные озвучили эксперты Минздрава во Всемирный день борьбы с этим заболеванием, который отмечается сегодня.

По подсчетам Всемирной организации здравоохранения, в России с этим тяжелым диагнозом живут более пяти миллионов человек. За последние 12 лет показатель вырос почти на 50%. Можно ли обезопасить себя, рассказал корреспондент «Известий» Дмитрий Юзупчук.

Гемодиализ для Ивана Сергеева из Тверской области — жизненно необходимая процедура. Диагноз сахарный диабет первого типа ему поставили еще в детстве. В прошлом году состояние здоровья резко ухудшилось, начали отказывать почки. После обследования специалисты решили поддерживать работу организма с помощью аппарата.

«Представьте, у них почки работают — 12 часов в неделю, а у здорового человека они работают круглосуточно. Минимальная доза диализа — это четыре часа три раза в неделю», — говорит заведующий кабинетом экстракорпоральных методов лечения почечной патологии НМИЦ эндокринологии Минздрава России Сергей Мартынов.

Кровь фильтруется, а из организма пациента выводятся токсины. К такой процедуре Иван Сергеев уже привык — это дисциплинирует и учит жить по графику.

«Поначалу отчаялся. Думал, все, не ходить никуда. Со временем график наладил. И дела свои делаются и подлечиваюсь», — признается пациент.

Мужчина сейчас ждет трансплантации органов — это пока единственный способ избавиться от сахарного диабета.

А Наталье Рустанбековой уже провели операцию. Пересадили почку и поджелудочную железу.

«Пациент избавляется от заместительной терапии такого вида гемодиализ и плюс от инсулиновой терапии», — объясняет заведующий хирургическим отделением № 1 НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова Джабраил Сайдулаев.

При диабете поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина или не может эффективно его использовать. До начала ХХ века, пока канадский ученый Фредерик Бантинг не получил искусственный инсулин из поджелудочной железы собаки, от этого хронического заболевания люди умирали в мучениях.

Инсулин — это своего рода ключ, который открывает дверь и позволяет глюкозе попасть в клетку. Если этого не происходит, то в организме человека накапливается глюкоза и так развивается сахарный диабет.

Врачи ведут статистику по заболеваемости сахарным диабетом первого и второго типа — это миллионы людей по всей стране.

«Там сейчас более пяти миллионов человек, имеющих диагноз сахарный диабет в России — пять миллионов 200 с небольшим. Более тысячи человек с сахарным диабетом выявляются каждый день», — рассказывает директор НМИЦ эндокринологии Минздрава России Наталья Мокрышева.

Для любого диабетика важно держать и контролировать уровень сахара. В этом может помочь новая разработка наших ученых. Теперь для измерения глюкозы в крови не нужно колоть палец, достаточно приложить его к лазеру глюкометра. Через несколько секунд, результат появится.

Правда, сейчас стоимость устройства довольно высока — сотни тысяч рублей. Пока прибор не вышел на массовый рынок, но его появление явно упростит жизнь миллионам диабетиков. В России сейчас существуют центры поддержки людей. Здесь их учат жить с диабетом.

«Самое эффективное лекарство — это плаванье, велосипед, лыжи, скандинавская ходьба. Основной продукт питания — овощи. Бояться жиров и алкоголя, и диабета не будет!» — говорит президент ассоциации диабетиков России Михаил Богомолов.

Пациенты бесплатно получают медикаменты и находятся под наблюдением врачей. Все это продлевает жизнь при неизлечимой болезни. Доказательство тому — медаль Майорова, которая вручается тем, кто больше 50 лет борется с диабетом и одерживает победу.