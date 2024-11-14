«Замерзает, бедолага»: появились кадры с косаткой, выброшенной на берег Камчатки

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 759 0

Появились кадры с косаткой, которую выбросило на берег Камчатки

Фото, видео: Telegram/Официальный телеграм-канал Главного управления МЧС России по Камчатскому краю/mchskam41; 5-tv.ru

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Спасательная операция уже началась.

Ночью нашли косатку вблизи села Устьевое на Камчатке, животное выбросило на берег. Кадрами поделился источник 5-tv.ru.

«Вроде, медведей еще нет. Еще тепленькая, парит еще, живая. Бедолага. Замерзает», — сказал автор видео.

Как отметил очевидец, если сегодня косатку не заберут, то она в итоге замерзнет.

К счастью, спасатели уже переместили косатку с к Охотскому морю с помощью большегрузной техники, рассказал глава регионального МЧС Сергей Лебедев.

Как отметил корреспондент "Известий" Евгений Подтергера, молодую косатку могло выбросить на берег по неопытности. Обычно животные плавают стаями, остальные, вероятно, успели уплыть до отлива. Других особей в пределах видимости моря волонтеры не обнаружили.

Ранее 5-tv.ru писал, что косатку выбросило на берег Камчатки. Как уточнил Лебедев, состояние животного плохое: у него потрескалась кожа и есть раны на теле. Вероятно, она лежит на суше со среды, 13 ноября. Спасатели начали действовать.

 

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