Российский хоккеист Евгений Малкин получил золотую клюшку за 500 голов в НХЛ
Юбилейную шайбу он забросил в середине октября в ворота «Баффало».
Фото, видео: www.globallookpress.com/Russian Ice Hockey Federation; 5-tv.ru
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В американском Питтсбурге сегодня чествовали Евгения Малкина — звезду хоккея из России, который забил 500 голов в НХЛ. Юбилейную шайбу он забросил в середине октября в ворота «Баффало».
На церемонию, посвященную этому событию пригласили его родителей и сына. Форварду вручили памятную золотую клюшку, а под сводами арены показали поздравления именитых хоккеистов.
Уроженец Магнитогорска стал вторым россиянином, который забросил 500 шайб в НХЛ. А первым такого результата достиг Александр Овечкин. Кстати, Ови — также известный как Александр Великий — тоже записал обращение и поздравил Евгения с достижением.
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