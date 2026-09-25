Слезы под гимн и победа над украинкой: Юлия Чумгалакова принесла золото женской с

Юлия Чумгалакова победила в финале боксерского турнира в Софии

В болгарской Софии чествуют нашу женскую сборную по боксу. Юлия Чумгалакова не смогла сдержать эмоций, когда на арене прозвучал российский гимн.

В финале Юлия одолела украинскую спортсменку, которая в итоге демонстративно ушла с церемонии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что организация World Boxing разрешила российским боксерам выступать на международных соревнованиях с государственными символами — флагом и гимном.

О решении заявил министр спорта России и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. По его словам, допуск распространяется на спортсменов всех возрастных категорий и касается международных турниров, проводимых под эгидой организации.

Дегтярев напомнил, что Федерация бокса России вошла в состав World Boxing в начале 2026 года. После этого представители российской стороны обсуждали с руководством организации восстановление полноценного участия российских спортсменов в международной спортивной системе.

Особое значение решение имеет в связи с тем, что World Boxing получила от Международного олимпийского комитета право проводить олимпийский турнир по боксу. По словам главы российского спорта, членство федерации в организации позволит спортсменам участвовать в международных соревнованиях в рамках олимпийского цикла.

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