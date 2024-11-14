Аксессуар исчез во время матча между клубами «Краснодар» и «Рубин».

У нападающего футбольного клуба «Краснодар» Федора Смолова после матча пропали дорогие часы. Об этом сообщает издание «Спорт-экспресс».

Спортсмен перед игрой оставил аксессуар в шкафчике гостевой раздевалки. После возвращения часов на месте не обнаружил. Сотрудники стадиона проверили запись с камер видеонаблюдения, но они установлены только до входа внутрь. То, что происходит в раздевалке, на видео нет. Стоимость пропавших часов оценивается в семь-восемь миллионов рублей.

Смолов в составе команды «Краснодар» провел матч с клубом «Рубин». Встреча прошла в рамках 15-го тура Российской Премьер-Лиги на стадионе в Казани. Игра завершилась со счетом 1:1. Для 34-летнего Федора эта встреча стала 17-й в нынешнем сезоне. В клуб «Краснодар» он вернулся только этим летом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что футбольный арбитр перехвалил себя и получил отстранение. В публичном чате рефери занимался самолюбованием и оскорбил коллегу.