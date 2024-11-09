«Только не трогайте Безбородова»: арбитр перехвалил себя и получил отстранение

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 22 0

РФС отстранил арбитра Безбородова от судейства до конца сезона

«Только не трогайте Безбородова»: арбитр перехвалил себя и получил отстранение

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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В публичном чате судья занимался самолюбованием и оскорбил коллегу.

Российский футбольный союз (РФС) временно отстранил арбитра Владислава Безбородова от судейства. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

«Назначить наказание Безбородову Владиславу Юрьевичу за нарушение статей 12.6, 12.17 дисциплинарного кодекса судьи и инспектора РФС в виде отстранения от судейства матчей Российской Премьер-Лиги и иных соревнований под эгидой РФС до конца сезона 2024–2025 года», — утоняется на сайте РФС после заседания дисциплинарной комиссии, которое состоялось 8 ноября.

Не так давно Безбородов оказался в центре скандала. В Telegram-чате, в котором обсуждаются спортивные события, Безбородов писал о матче «Динамо» — ЦСКА, который сам судил. Он расхвалил свою работу, а вот предшественника — Сергея Лапочкина — оскорбил. Безбородов был уверен, что пишет сообщения анонимно, однако на самом деле все слова самолюбования и негатив в сторону коллеги он публично выкатил под собственным именем.

«Пожалуйста, только не трогайте Безбородова. Один остался, который умеет судить, приятно смотреть матчи», — писал самоуверенный судья.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что перуанский футболист умер на поле от поражения молнией.

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