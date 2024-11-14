Житель Ингушетии задержан за продажу российских сим-карт женам боевиков ИГ*

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 55 0

Россиянин помогал террористкам держать связь с мужьями.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Сотрудники ФСБ задержали 22-летнего жителя Ингушетии, который обеспечивал российскими сим-картами вдов и жен боевиков ИГ*. Об этом сообщил источник 5-tv.ru в силовых структурах.

По информации собеседника, подозреваемый покупал российские сим-карты, активировал их, а затем связывался через социальные сети с террористками и супругами боевиков. От задержанного женщины получали коды, при помощи которым подключались к мессенджерам.

Фото: 5-tv.ru

В курдских лагерях на территории Сирии содержатся около 300 гражданок РФ. В России все они объявлены в розыск.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жителя города Рыбинск в Ярославской области задержали по подозрению в совершении государственной измены. Россиянин сотрудничал с Главным управлением разведки (ГУР) Украины.

Как удалось выяснить, мужчина 1996 года рождения установил контакт с подконтрольной ГУР запрещенной в России организации. Он собирал сведения о военных объектах России, после чего передавал их в руки украинских кураторов.

* — организация, признанная террористической и запрещенная на территории Российской Федерации.

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