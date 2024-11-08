Жителя Рыбинска обвинили в госизмене за сотрудничество с ГУР Украины

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 27 0

Он вышел на контакт с кураторами из ГУР и стал сливать им информацию об оборонных обеъктах ВС РФ.

Фото, видео: www.globallookpress.com/AlphaSpecnaz; пресс-служба УФСБ России по Ярославской области; 5-tv.ru

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Жителя города Рыбинск в Ярославской области задержали по подозрению в совершении государственной измены. Россиянин сотрудничал с Главным управлением разведки (ГУР) Украины. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

Как удалось выяснить, мужчина 1996 года рождения установил контакт с подконтрольной ГУР запрещенной в России организации.

«Установлено, что задержанный по заданию украинского куратора осуществлял сбор и передачу сведений об объектах ВС России. В ходе обыска у него изъяты средства связи, содержащие переписку, полностью изобличающую его противоправную деятельность», — уточняется в сообщении ведомства.

Против задержанного возбудили уголовное дело по статье «Государственная измена», он арестован. Россиянину грозит лишение свободы вплоть до пожизненного срока. В настоящий момент правоохранители продолжают проведение следственных действий, связанных с этим преступлением.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жителя Крыма арестовали за госизмену и шпионаж в пользу Украины. Россиянин вышел на контакт с представителями ГУР, после чего стал сливать им информацию об оборонных предприятиях региона.

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