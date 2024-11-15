Накануне президент подписал указ о дифференциации выплат военным в зависимости от тяжести ранений.

До четырех миллионов рублей увеличена выплата участникам СВО, которые получили в результате ранения инвалидность. Такой указ подписал Владимир Путин. Важно, что документ будет иметь обратную силу. Корреспондент «Известий» Леонид Китрарь рассказал обо всем подробнее.

Четыре миллиона рублей — именно столько с сегодняшнего дня положено тем участникам СВО, которые в результате ранения получили инвалидность. Указ подписан президентом России Владимиром Путиным. Причем, документ имеет обратную силу.

«В случае если увечье (ранение, травма, контузия), повлекшее за собой наступление инвалидности, получено в период с 24 февраля 2022 г. до даты вступления в силу настоящего Указа, единовременная выплата, установленная настоящим указом, производится Государственным фондом поддержки участников СВО „Защитники Отечества“ с учетом единовременной выплаты, произведенной при получении этого увечья», — следует из документа.

То есть все, кто тяжелое ранение получил до 14 ноября этого года — даты вступления в силу указа президента — забыты не будут. В Министерстве обороны подчеркнули: главное — справедливость.

«Всем военнослужащим, получившим инвалидность в результате ранения в ходе специальной военной операции, будет дополнительно выплачен один миллион рублей», — заявила замминистра обороны России Анна Цивилева.

Четыре миллиона теперь максимальная сумма при получении ранения во время боевых действий специальной военной операции. Корректировка системы выплат в армии, судя по всему, напрашивалась давно. Об этом говорили и сами военные.

«Считаю, что нужно рассмотреть вопрос о выплатах за ранение средней и тяжелой степени, так как это не совсем корректно. Кто-то за легкие ранения получает те же самые деньги, что и человек, потерявший руку или ногу», — сказал военнослужащий ВС РФ с позывным «Клен».

До недавних пор любое ранение автоматически означало: военнослужащий получит три миллиона. Разницы между небольшим осколком, который можно достать руками, и оторванной на мине ступней не было. Хотя очевидно, что различия кардинальные.

«У кого-то жизнь никогда уже не будет прежней, кто получил тяжелое ранение. А кто-то получил легкое ранение и встает в строй буквально на следующий день или через неделю. Это не совсем честно. Человек, получивший тяжелое ранение, это не только горе для него, но и горе для его семьи», — считает Герой России, командир мотострелковой бригады Тимур Курилкин.

Постановлением правительства от 13 ноября вводится дифференциация выплат. Максимальная сумма в документе кабмина обозначена как три миллиона, прописан перечень тяжелых травм, за которые она положена — это несколько страниц мелким шрифтом. Но теперь указом президента вместо трех положено четыре миллиона рублей. Их получит, например, вот этот боец из Якутии:

«Вот мужчины, кого награждать надо. Загноилось, черви пошли. Последний тюбик нефопама (использовал — Прим. ред.) и отрезал ножом».

Семнадцать дней в окопе, ранение и самостоятельная ампутация ноги, чтобы избежать заражения крови и гибели. Вполне справедливо за такую травму получить максимальную выплату. За более легкие ранения, например, сквозное огнестрельное или осколочное мягких тканей, после которых человек может вернуться в строй, положен миллион рублей.