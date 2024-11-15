Идут антироссийским курсом: в Латвии готовы и дальше поддерживать Украину
Генсек НАТО Марк Рютте посетил с рабочим визитом Латвию
Фото, видео: © РИА Новости/
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Президент Эдгар Ринкевич подчеркнул, что страна и дальше будет поставлять оружие Киеву.
В НАТО готовы делать все, чтобы ВСУ продолжали воевать в следующем году. Генсек альянса Марк Рютте продолжает турне по восточным рубежам организации. В Латвии он встретился с президентом Эдгаром Ринкевичем. Тот заверил гостя, что его страна будет и дальше следовать антироссийским курсом.
«Латвия продолжит поддерживать Украину. Выделение пяти процентов ВВП на оборону включено в наш бюджет следующего года. Я еще раз подчеркиваю, что очень важно, чтобы мы немедленно дали Украине все, что ей нужно. И Киев имеет право использовать все это вооружение на поле боя, без каких-либо ограничений», — заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич.
В ходе встречи говорили и о том, как еще усилить присутствие НАТО в Европе. Ринкевич предложил разместить дополнительные системы противовоздушной обороны.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что генеральный секретарь НАТО призвал максимально наращивать помощь Украине.
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