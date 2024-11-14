Патрушев: в 2024 году в России собрали 130 миллионов тонн зерна до обработки

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 27 0

Таких объемов удалось достичь, несмотря на сложные погодные условия.

Патрушев: в 2024 году в России собрали 130 миллионов тонн зерна до обработки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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За текущий год в России уже собрали урожай зерна весом 130 миллионов тонн до обработки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аппарат вице-премьера России Дмитрия Патрушева.

«Вице-премьер напомнил, что несмотря на сложности с погодой, по всем основным сельхозкультурам в текущем году будет обеспечен и внутренний рынок, и экспортный потенциал. В частности, зерна на сегодняшний день собрано уже 130 миллионов тонн в весе до обработки», — уточнили в аппарате российского премьера.

По словам Патрушева, прошлый год стал рекордным в плане урожая картофеля. Тогда удалось собрать более 8,5 миллионов тонн корнеплода, однако это сильно отразилось на цене овоща, которая упала до себестоимости. В текущем году Патрушев спрогнозировал урожай картофеля весом в 7,3 миллиона тонн.

Ранее 5-tv.ru передавал слова Патрушева об импорте картофеля. По его словам, чтобы сбить цену на корнеплод и удовлетворить покупательский спрос, правительство приняло решение о завозе продукта из дружественных стран.

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