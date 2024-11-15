Почему не все пенсионеры могут взыскивать с детей алименты

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 35 0

Адвокат Вашурина: не все граждане РФ имеют право на алименты от взрослых детей

Положено не всем. Эксперт рассказал, кто не может взыскать алименты с детей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Даже через суд далеко не каждый пожилой россиянин может добиться поддержки от взрослых наследников.

Согласно закону совершеннолетние россияне обязаны выплачивать алименты не только своим детям, но и родителям при определенных обстоятельствах. При этом не все пожилые граждане могут рассчитывать на такую поддержку. В интервью журналистам aif.ru адвокат Виктория Вашурина объяснила, почему суд по-разному смотрит на этот вопрос, чем на ситуации со взысканием алиментов на детей младше 18 лет.

По словам Вашуриной, нетрудоспособные родители вправе обратиться в суд с соответствующим заявлением, но чтобы получить желаемое решение судьи, они должны быть признаны нуждающимися. То есть доход должен быть меньше прожиточного минимума, установленного государством для лиц пенсионного возраста.

«Если, к примеру, 70-летний военный пенсионер с пенсией в 50 тысяч рублей, квартирой, дачей и автомобилем обратится с требованием взыскать алименты со своих совершеннолетних детей, он получит отказ», — говорит эксперт.

Кроме того, если «ребенок» сам уже в пенсионном возрасте, не имеет возможности зарабатывать из-за проблем со здоровьем, у него маленькая зарплата или несовершеннолетние дети на обеспечении, суд его также освободит от обязанности кормить родителей. Как отметила адвокат, в таких делах суды более лояльны, чем в вопросах неплательщиков алиментов на детей.

Связана эта особенность с тем, что практически все граждане страны получают пенсии по старости, нетрудоспособности или выслуге лет. Более того, у многих имеется собственность, которая приравнивается к активам — это, например, недвижимость. Пожилому человеку, сдающему в аренду квартиру, едва ли подкинут еще и алименты от детей.

Выходит, что в каждом отдельном случае суд будет анализировать положение истца и выяснять, нуждается он в помощи или просто ищет выгоды от закона. Кроме того, проверяется возможность ответчика содержать родителя. Выбор всегда будет в первую очередь в пользу его малолетних детей, а не матери или отца.

Что примечательно, даже состоятельные люди порой принципиально пытаются сэкономить на своих наследниках. Так, актер Игорь Петренко задолжал матери своих сыновей девять миллионов рублей. Только недавно, как писал 5-tv.ru, он выплатил большую часть долга. А его коллега Павел Прилучный отреагировал на иск Агаты Муцениеце по увеличению алиментов и вовсе радикально — он решил отнять у бывшей право жить вместе с детьми и настроил против нее старшего сына. Сейчас мальчик живет с отцом вопреки решению суда.

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