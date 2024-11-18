Осушить вашингтонское болото: ключевые игроки новой команды Трампа

Впервые о ПРО в Европе заговорили еще в начале нулевых и строить начали тогда же, при Джордже Буше-младшем, республиканце. Администрации в Белом доме менялись, но базы продвигали и при демократе Обаме, и при республиканце Трампе на его первом сроке, и при демократе Байдене, и вот опять Трамп. И что? Он уберет базы и закопает «Томагавки» в землю?

Вопрос как вы понимаете риторический. Но он важен для понимания характера долгосрочных отношений России и США. Смена в Вашингтоне команды управленцев на республиканскую дает пусть слабую, но надежду, что стороны оттолкнутся от дипломатического дна и станет чуть-чуть полегче. Во всяком случае ни Трамп, ни его ближайшее окружение ничего плохого о России пока не говорили. Возможно пока на них не действовала аура овального кабинета и вашингтонского болота, которое Трамп как будто намерен «осушить».

Он уже побывал в Белом доме. Байден обещал мирную передачу власти. Но это вряд ли. От кандидатур, что Трамп выдвинул на ключевые должности, американскую элиту обеих партий просто корежит. Шутка ли, телеведущий, хоть и служивший в армии, но всего лишь капитан, должен возглавить Пентагон. А во главе Минздрава Трамп видит Роберта Кеннеди-младшего, самого ярого антипрививочника страны. Антон Золотницкий о перестройке в США.

Флорида. Поместье Мар-а-Лаго — новый политический центр США. Отсюда дуумвират Дональда Трампа и Илона Маска запускает свою Перестройку. Еще и недели после выборов не прошло. Миллиардеры-неразлучники куют американскую систему будущего, как они ее видят. Вместе исполняя гимн.

И принимая первого зарубежного гостя. Аргентинский президент Милей приехал, чтобы рассказать: построить новое можно, только разрушив до основания старое.

Илон Маск — архитектор политических перемен. В выборах он не участвовал, но теперь второй по влиятельности человек в США. Стал богаче на семьдесят миллиардов долларов после победы Трампа. Тот поет дифирамбы.

«Илон Маск… Илон! Какую работу он проделывает! Он реально хороший парень. И ему очень нравится это место. Я не могу выгнать его отсюда — ему здесь очень нравится! И мне нравится его здесь принимать. Он провел фантастическую работу! Я спросил его, что ты делаешь лучше всего? И мы не смогли решить», – признается новоизбранный в президенты США Дональд Трамп.

Лучше всего Маск оптимизирует расходы. Он сделал это с Twitter, теперь займется американским правительством. Вместе с другим врагом истеблишмента Вивеком Рамасвами возглавит новый департамент «государственной эффективности».

За ироничным названием Doggy, в честь собаки из мемов — планы сократить десятки тысяч чиновников, «осушить вашингтонское болото». У его защитников это вызывает панику.

«Илон Маск провалит с треском домашнее задание, которое ему дал Дональд Трамп. Задание, которое, Трамп считает, Маск неспособен выполнить сам, без помощи Вивека Рамасвами. Почему Дональд Трамп так унижает Маска?» – интересуется ведущий MNSBC Лоуренс О’доннелл.

Просто цель — перетряхнуть все американские институты. Отсюда и другие назначения за авторством Трампа — Маска. Не менее скандальные. Новый министр обороны, к примеру, щеголяет татуировками с символикой крестоносцев, цитатами из конституции, лозунгами ультраправых. Ведет новости на FOX, да еще и принципиально не моет руки.

«Думаю, что я не мыл руки в течение десяти лет. На самом деле я вообще не мою руки. Микробы — это нереальная вещь. Я не могу их увидеть, поэтому они не существуют», – высказывается кандидат на пост министра обороны США Пит Хегсет.

В войне с истеблишментом не до гигиены. Поэтому на пост генпрокурора США Трамп выдвигает конгрессмена Мэтта Гетца. Его подозревали в связях с несовершеннолетней, но обвинение не предъявили. Против системы шел по-разному. Во время выступления Зеленского в Конгрессе единственный отказался вставать с места и хлопать. Последовательно голосовал против помощи Киеву.

«Не буду голосовать даже за еще один доллар для Украины. Мы слишком запутались в этом конфликте. Я считаю, что мы затянули его», – считает кандидат на пост генерального прокурора США Мэтт Гетц.

Покушался на женские чувства и самих женщин.

«Правильно ли я понимаю, что вы назвали участниц митингов в защиту абортов «жирными и страшными»?»

«Правильно».

«А что скажете тем, кто сочтет эти слова обидными, оскорбительными?»

«Ну, обижайтесь».

Но главное: Гетц анонсирует крестовый поход против всей американской бюрократии. Той, которая шила Трампу уголовные дела, той, которая во время первого президентства блокировала каждый его шаг.

Осушить вашингтонское болото: девиз прежнего президентского срока Трампа. Тогда столичной номенклатуре повезло: команда президента-бунтаря сама погрязла в склоках. Но Трамп похоже не намерен повторять своей ошибки. Ближайших соратников теперь он выбирает по принципу личной лояльности.

Их выдвижение во власть система сразу отторгает. Демократы, опасаясь мести, фактически молят о пощаде.

«После победы на выборах может возникнуть соблазн пойти на крайности. Мы видели, как это происходило на протяжении десятилетий, и это неизменно оборачивалось против партии власти», – высказывается лидер демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер.

Среди республиканцев тоже, зреет раскол. Многих не устраивают ни радикальные планы Трампа, ни выдвинутые им кандидатуры. Пожалуй, больше всего негодуют из-за Тулси Габбард. Бывшая демократка, и тоже ярая противница войны на Украине, теперь она может возглавить американские спецслужбы, как директор национальной разведки. «Ястребы» из обеих партий обвиняют Габбард в связях с Москвой, всего лишь за вот эти слова.

«Давайте посмотрим, какую демократию устраивает Зеленский на Украине. Он не только посадил в тюрьму своих политических оппонентов, он запретил всю их политическую партию. Он закрыл вторую по величине христианскую церковь в этой стране, и ради чего?» – заявила как-то кандидат на пост директора национальной разведки США Тулси Габбард.

Ради того, чтобы саму Габбард, которая потенциально будет курировать 17 американских разведывательных агентств и организаций, включая ЦРУ, ФБР и АНБ, добавили в список агентов Кремля на экстремистском сайте «Миротворец». Просто она тоже отказывалась играть по правилам системы.

«Уважайте украинский народ и проявите любовь к нему, придя к соглашению о том, что Украина будет нейтральной страной. Никаких военных союзов ни с НАТО, ни с Россией», – продолжает Тулси Габбард.

Впрочем, внешнеполитический фокус новой администрации далек от Украины. Потенциальный госсекретарь Рубио, советник по национальной безопасности Уолтц, оба выступают за наращивание позиций в Азии, при этом считая, что в Европе США потратили достаточно.

«Республиканцы больше заинтересованы в борьбе с Китаем, чем с Россией. В этом разница между демократами и республиканцами. Обе партии любят войну. Просто у них разные представления о том, с кем они хотят воевать», – высказывается журналист и общественный деятель Дэниел Ковалик.

Позиция каждого из назначенцев в будущем может измениться. Так уже было не раз. Предвыборные обещания раздаются щедро, как демократами, так и республиканцами. Чтобы потом быстро забываться, под лозунгом «защиты национальных интересов». К тому же, кого-то из кандидатов наверняка не утвердит Сенат. Но ключевое здесь: игра на понижение против системы, которую ведут два непомерных эго. Трампа его сторонники уже называют новым Джорджем Вашингтоном.

«Когда Джордж Вашингтон защищал свою страну, он понятия не имел, что собирается изменить мир. Угадайте, что? У нас появился второй Джордж Вашингтон!» – считает актер Сильвестр Сталлоне.

Маск же примеряет образ серого кардинала. Но если Вашингтон и Сорос, устав бороться с системой, схлестнутся друг с другом, чем это обернется для страны? Запаса прочности вековых американских институтов на это может и не хватить.