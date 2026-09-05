Дипломатический десант Трампа: Уиткофф и Кушнер летят в Москву с предложением

Трамп отправляет Уиткоффа и Кушнера в Москву с предложением по Украине

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер посетят Москву, чтобы представить предложение по завершению украинского конфликта.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что представители американской стороны отправятся в Россию с инициативой по прекращению боевых действий. «Они везут с собой предложение по прекращению конфликта», — сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете.

Это стало первым официальным заявлением американской стороны о подготовке поездки. При этом на данный момент визит Уиткоффа и Кушнера официально не подтвержден.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что спецпосланник США и Джаред Кушнер являются желанными гостями в России, а Москва готова продолжать работу с ними.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 4 сентября не стал подтверждать подготовку визита американских представителей в Москву. Ранее он также сообщил, что США могут потребовать от Украины прекратить теракты против России.

Ожидается, что Уиткофф и Кушнер посетят Москву и Киев в выходные 5 и 6 сентября.

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