Актрису Анастасию Светлову мошенники обманули на пять миллионов рублей

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая Эксклюзив 771 0

Звезда предполагает, что ее данные взяли, когда она меняла номер телефона.

Актрису Анастасию Светлову мошенники обманули на пять миллионов рублей

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

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Актриса Анастасия Светлова стала жертвой мошенников. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Отмечается, что на звезду фильма «Поехавшая» были оформлены несколько кредитов и виртуальная карта без ее ведома. По словам Светловой, 12 ноября 2024 года она попыталась открыть кредитную карту, но ей оказали. Как оказалось, у артистки уже есть задолженность за 16 апреля 2024 на сумму почти три миллиона рублей.

Более того, 51-летней актрисе сообщили, что также на ее имя была открыта виртуальная кредитная карта на сумму один миллион рублей, и с нее уже списали средства. Светлову эта информация повергла в шок.

Звезда пояснила, что никакие кредиты она не брала и карты не открывала. Однако предположила, что ее данные могли взять, когда в марте текущего года в Ярославле она поменяла номер телефона.

По информации источника, сумма ущерба составила почти пять миллионов рублей. Проводится проверка по факту произошедшего. Что будет делать Анастасия Светлова в данной ситуации пока неизвестно.

Ранее 5-tv.ru писал, что мошенники придумали новую схему обмана россиян.

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