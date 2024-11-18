В Хабаровском крае обокрали спасателей, пока они вытаскивали провалившегося под лед рыбака

Эфирная новость 47 0

Провалившегося под лед рыбака спасли в Комсомольске-на-Амуре

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Богодвид;5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сотрудники МЧС вытянули мужчину с помощью веревки. Именно она и приглянулась злоумышленникам.

Счет на минуты шел в Комсомольске-на-Амуре, где в районе городской набережной рыбак попал в полынью. Сотрудники МЧС быстро оказались на месте и с помощью веревки вовремя вытянули мужчину из воды.

Интересная деталь — сразу после этого помощь потребовалась уже самим спасателям. Местные СМИ сообщают, что пока мужчину передавали медикам, у сотрудников МЧС украли ту самую 50-метровую веревку. Сейчас похитителей настоятельно просят вернуть инвентарь спасателям.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Оренбурге из полыхающей квартиры спасли восьмилетнего мальчика.

+4° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
99.94
-0.06 105.46
-0.25
Луна в свободном уходе: как лучше провести 18 ноября

Последние новости

21:06
В Кремле обратили внимание на публикации СМИ о решении Байдена по ударам вглубь России
20:46
Утрата дня 19 ноября: кто сегодня умер
20:24
Путин обсудил с Балицким безопасность Запорожской АЭС
20:04
Отдать «хорошим людям»: сын Светличной может остаться без наследства
19:44
Космические всплески: магнитная буря может обрушиться на Землю 19 ноября
19:24
В Хабаровском крае обокрали спасателей, пока они вытаскивали провалившегося под лед рыбака

Сейчас читают

Урановый рынок нервничает: «Не факт, что экспорт в США будет нужен России»
«Я прекрасно понимаю»: Елена Север рассказала, как распознать разлюбившего мужчину
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп