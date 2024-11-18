В Хабаровском крае обокрали спасателей, пока они вытаскивали провалившегося под лед рыбака
Провалившегося под лед рыбака спасли в Комсомольске-на-Амуре
Фото, видео: © РИА Новости/Максим Богодвид;5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Сотрудники МЧС вытянули мужчину с помощью веревки. Именно она и приглянулась злоумышленникам.
Счет на минуты шел в Комсомольске-на-Амуре, где в районе городской набережной рыбак попал в полынью. Сотрудники МЧС быстро оказались на месте и с помощью веревки вовремя вытянули мужчину из воды.
Интересная деталь — сразу после этого помощь потребовалась уже самим спасателям. Местные СМИ сообщают, что пока мужчину передавали медикам, у сотрудников МЧС украли ту самую 50-метровую веревку. Сейчас похитителей настоятельно просят вернуть инвентарь спасателям.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Оренбурге из полыхающей квартиры спасли восьмилетнего мальчика.
Читайте также
87%
-0.06 105.46
-0.25
Нашли ошибку?