Все 27 человек спасены: в Казани завершили эвакуацию на колесе обозрения

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 27 0

Среди пассажиров было десять детей.

Фото, видео: МАКС/ГУ МЧС России по Республике Татарстан/mchs_tatarstan; 5-tv.ru

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В Казани спасатели эвакуировали всех пассажиров остановившегося на высоте 65 метров колеса обозрения — пострадавших нет, сообщили в главном управлении МЧС России по Республике Татарстан. Сообщение опубликовано в официальном канале ведомства в мессенджере МАКС.

Инцидент произошел на улице Фатыха Амирхана. По данным МЧС, кассиры и администрация не сразу смогли подсчитать точное число посетителей — только по записям видеонаблюдения установили, что на колесе находились 27 человек, из них десять детей. Предварительная причина остановки — выгорание тормозного выпрямителя, из-за чего заблокировались мотор-редукторы.

Спасательная операция завершилась, и пятнадцать человек, включая семерых детей, смогли выйти самостоятельно, когда колесо начали прокручивать вручную. Еще пятерых, в том числе одного ребенка, сняли пожарные с помощью автолестницы. Спасатели также эвакуировали пятерых по приставной лестнице и двоих с использованием канатно-спускового устройства. На месте работали пожарные и спасатели, которые с помощью тепловизора обследовали верхние кабинки.

Сначала с застрявшего аттракциона эвакуировали 18 человек. Позже спасатели завершили операцию, сняв с колеса всех пассажиров — всего 27 человек, включая десять детей. Пострадавших нет, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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