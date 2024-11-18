«Либералы любят войну»: как на Западе отреагировали на разрешение Украине бить по РФ

Первые отклики о ситуации появились именно в США.

Реакция на решение западных лидеров дать разрешение Украине бить по территории России не заставила себя ждать. Причем первые отклики пришли из США.

Так, американский предприниматель Илон Маск, в своей социальной сети согласился с мнением, что «либералы любят войну, которая выгодна большому правительству». Другой американский миллиардер Дэвид Сакс обвинил Джо Байдена в эскалации на Украине. А член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин считает, что Байден своими действиями пытается развязать Третью мировую войну.

В то же время в ООН дали довольно расплывчатый комментарий по ситуации.

«Прежде всего, стоит отметить, что мы довольно четко заявляли о необходимости избежать постоянной эскалации войны на Украине. Мы хотим мира, но мы хотим справедливого мира в соответствии с резолюциями Генеральной Ассамблеи, Уставом ООН и международным правом», — генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

В свою очередь, представитель нашего МИДа Мария Захарова напомнила — что Владимир Путин ранее уже высказывался по поводу возможных ударов по территории России. Президент РФ отмечал, что обслуживанием и наведением дальнобойных ракет занимаются исключительно специалисты стран НАТО. То есть фактически они разрешают удары сами себе. И если такие атаки произойдут, это будет означать прямое участие альянса в конфликте. А Россия примет решение об ответе, исходя из масштаба угрозы.