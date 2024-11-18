«Либералы любят войну»: как на Западе отреагировали на разрешение Украине бить по РФ
Маск прокомментировал решение США и Великобритании по ударам вглубь России
Фото, видео: AP/TASS/ТАСС; 5-tv.ru
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Первые отклики о ситуации появились именно в США.
Реакция на решение западных лидеров дать разрешение Украине бить по территории России не заставила себя ждать. Причем первые отклики пришли из США.
Так, американский предприниматель Илон Маск, в своей социальной сети согласился с мнением, что «либералы любят войну, которая выгодна большому правительству». Другой американский миллиардер Дэвид Сакс обвинил Джо Байдена в эскалации на Украине. А член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин считает, что Байден своими действиями пытается развязать Третью мировую войну.
В то же время в ООН дали довольно расплывчатый комментарий по ситуации.
«Прежде всего, стоит отметить, что мы довольно четко заявляли о необходимости избежать постоянной эскалации войны на Украине. Мы хотим мира, но мы хотим справедливого мира в соответствии с резолюциями Генеральной Ассамблеи, Уставом ООН и международным правом», — генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
В свою очередь, представитель нашего МИДа Мария Захарова напомнила — что Владимир Путин ранее уже высказывался по поводу возможных ударов по территории России. Президент РФ отмечал, что обслуживанием и наведением дальнобойных ракет занимаются исключительно специалисты стран НАТО. То есть фактически они разрешают удары сами себе. И если такие атаки произойдут, это будет означать прямое участие альянса в конфликте. А Россия примет решение об ответе, исходя из масштаба угрозы.
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