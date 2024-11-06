Бессрочное партнерство: Совфед ратифицировал договор между РФ и КНДР

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Совет Федерации ратифицировал договор о партнерстве между РФ и КНДР

Фото, видео: 5-tv.ru

Страны будут плотно сотрудничать в самых разных сферах.

Совет Федерации единогласно одобрил ратификацию договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Ранее он был принят Госдумой.

Само соглашение о сотрудничестве было заключено между лидерами стран еще в июне во время визита Владимира Путина в Пхеньян. Документ подразумевает, что оба государства обязуются незамедлительно оказать военную помощь друг другу в случае внешней угрозы.

Также в нем прописано сотрудничество в самых разных сферах: от здравоохранения до сельского хозяйства и туризма. Этот договор официально вступит в силу, когда Россия и КНДР обменяются ратификационными грамотами, и с этой даты будет действовать бессрочно.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что президент РФ Владимир Путин встретился с главой МИД КНДР Цой Сон Хи. Корейский министр поблагодарила российского президента за встречу и передала ему теплые приветствия от главы КНДР Ким Чен Ына. Ранее, в самом начале ноября, Цой Сон Хи встретилась со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. 

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