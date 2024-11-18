Число пострадавших при атаке ВСУ на маршрутку в Горловке выросло до 10

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 86 0

Украинские боевики ударили по крыше транспорта, в салоне которого находились пассажиры.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Атака беспилотников на регионы России

Число пострадавших в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на маршрутное такси в Горловке Донецкой народной республики (ДНР) увеличилось до десяти человек. Удар боевиков пришелся по крыше транспорта, в котором находились мирные жители. О последствиях обстрела рассказал корреспондент «Известий» Евгений Быковский.

«Мы находимся внутри транспортного средства, удар пришелся по крыше. В салоне в этот момент находилось более десяти человек. Они все получили ранения», — говорит Быковский.

Предполагается, что ВСУ сбросили с беспилотника самодельный взрывоопасный предмет. Всем пострадавшим оказывается необходимая медпомощь. Как подчеркнул Быковский, киевский режим часто атакует автобусы с мирными гражданами. Только за последние два месяца это уже минимум пятый случай.

Главный врач городской больницы № 2 Нелли Якуненко в беседе с 5-tv.ru рассказала, что сейчас в учреждении проходят лечение до 50 мирных жителей, получивших различные ранения в результате атак украинских боевиков.

«У нас со времен 2014 года такого не было. За последнюю неделю десять человек. Это сегодня. И на той — шесть», — сказала она.

Пострадавшие люди поступают в больницу каждый день.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ атаковали маршрутное такси с применением беспилотника. Изначально сообщалось о шести пострадавших.

Тема:
Спецоперация
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