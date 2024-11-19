Несовместимы по звездам: какие знаки зодиака чаще всего расстаются

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 135 0

Несовместимые в любви знаки зодиака по-разному смотрят на жизнь

Несовместимы по звездам: какие знаки зодиака чаще всего расстаются

Фото: 5-tv.ru

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Перед тем как начать отношения, стоит сто раз подумать.

Чтобы в близких отношениях ладить с партнером, необходимо принять во внимание звезды, под которыми он родился. Некоторые знаки зодиака настолько несовместимы, что о прочной эмоциональной связи можно просто забыть. Например, более страстные и энергичные представители тяжело сходятся с приземленными, спокойными и консервативными. Об этом пишет издание Life.ru.

Вот четыре примера, когда парам нужно быть готовым к тому, что они — полные противоположности.

Крепкие отношения сложно построить Овнам и Ракам. Овен — инициативный, энергичный, стремящийся к действиям. Для Рака же важна эмоциональная стабильность. Овны для Раков слишком резкие, поэтому частых конфликтов в такой паре не избежать.

Телец — стабилен, постоянен, любит материальный комфорт. Водолеи — новаторы, экспериментаторы и любители свободы. Их склонность к непредсказуемости часто воспринимается Тельцами как легкомысленность. Разная динамика этих знаков — отличная почва для недопонимания.

Близнецы как представители воздуха легки, коммуникабельны и всегда находятся в поисках новых ощущений. Дева — это земля, порядок, стабильность. Для Близнецов Девы слишком скучные, а для земного знака воздух кажется поверхностным и неорганизованным. Их несовместимость может привести к большому разочарованию.

Скорпионы полны страстей и эмоциональных привязанностей. Стрельцы оптимистичны, стремятся к свободе и исследованиям. Эти качества Стрельца вызывает у Скорпиона ревность. Носитель лука и колчана за спиной, напротив, будет чувствовать в таком союзе подавление своей индивидуальности. Их противоположное мироощущение очень легко разрушит отношения.

Если вы все же желаете построить что-то серьезное с вашей зодиакальной противоположностью, то запаситесь терпением и стремитесь к взаимопониманию. Помните, что каждый человек, вне зависимости от звездных знаков, уникален.

Ранее 5-tv.ru писал о том, когда делать денежную стрижку.

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