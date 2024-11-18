Совет от диетолога: как быстро похудеть к Новому году

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Евгения Романова
Евгения Романова 44 0

Диетолог Семирядов: похудеть к Новому году помогут сытные продукты

Белки и клетчатка: диетолог назвал простое правило для похудения к Новому году

Фото: 5-tv.ru

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Сбросить вес к празднику без строгих ограничений и физических нагрузок вполне реально.

Снизить вес можно с помощью «правила тарелки», основанного на потреблении насыщающих организм продуктов. Подробнее об этом рассказал врач-диетолог, нутрициолог Дмитрий Семирядов в беседе с KP.RU.

«Один из основных способов снизить вес — уменьшить потребление калорий. Мы может использовать некоторые продукты, которые хорошо нас насытят. При этом калорийность будет меньше, но объем продуктов не уменьшится», — объяснил специалист.

Суть в том, что в одном приеме пищи нужно объединить белок и клетчатку. В похудении помогут мясо, птица, рыба, яйца, творог и бобовые, то есть белковые продукты, которые подавляют аппетит и тягу к сладкому.

Что касается клетчатки, она содержится в овощах, а также цельнозерновых крупах, ягодах, фруктах. Попадая в организм, клетчатка «набухает» и оказывает давление на стенки желудка. Так мозг получает сигнал о насыщении. Кроме того, клетчатка замедляет поступление глюкозы в кровь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как худеть без отказа от любимых продуктов. Серьезные ограничения могут привести к срывам и привести к перееданиям, а значит, и к набору веса, подчеркнула врач-эндокринолог и диетолог Анастасия Павлюк-Павлюченко. Немаловажно стараться избегать стресса и больше отдыхать, соблюдая режим сна. Тогда, уверяет диетолог, можно будет спокойно похудеть без срывов.

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