В свое удовольствие: как худеть без отказа от любимых продуктов

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 34 0

Диетолог Павлюк-Павлюченко: худеющим не нужно оказываться от какой-либо еды

В свое удовольствие: как похудеть и не отказаться от каких-либо продуктов

Фото: www.globallookpress.com/Michaela Begsteiger

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Серьезные ограничения могут привести к срывам.

Во время похудения не нужно отказываться от каких-либо категорий продуктов. Об этом изданию URA.RU рассказала врач-эндокринолог и диетолог Анастасия Павлюк-Павлюченко.

«На самом деле не нужно полностью исключать какие-либо продукты из вашего рациона, достаточно придерживаться дефицита калорий», — уверила врач.

Многие в погоне за стройным телом исключают из своего рациона цельнозерновые продукты. Отказ от хлеба, макарон или круп — это отказ от сложных углеводов, что только повышает потребность в сладком. Но и сахарные вкусняшки не нужно сбрасывать со счетов. Вполне допустимой нормой являются 100-200 граммов сладкого в день. Это приблизительно 5-10% от общей калорийности рациона.

Какие-либо ограничения могут только спровоцировать срывы и привести к перееданиям, а значит, и к набору веса. Немаловажно стараться избегать стресса и больше отдыхать, соблюдая режим сна. Тогда, уверяет диетолог, можно будет спокойно похудеть без срывов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как избавиться от привычки переедать.

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