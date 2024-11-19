Профильная комиссия Госсовета обсудила вопросы туризма

В России наряду с развитием туристической инфраструктуры необходимо разрабатывать удобные цифровые сервисы. О внедрении искусственного интеллекта говорили сегодня на заседании профильной комиссии Госсовета. Главная цель сейчас — это создание в регионах точек притяжения, где есть, чем заняться круглый год. Какие еще вопросы на повестке — расскажет корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Живописный вид на озеро, полное спокойствие. Челябинцы приезжают сюда, чтобы пожить в этих сферах. На новогодние дни все домики уже забронированы.

«Поток с каждым годом увеличивается, мы планируем развивать и нарабатывать глэмпинг-парк», — рассказала руководитель по направлению оздоровления базы отдыха Ольга Худякова.

А значит, нужны новые кадры. Подготовку специалистов для российской туристической отрасли сегодня обсуждают на комиссии Госсовета.

«Главой государства поставлена задача к 2020 году нарастить долю отрасли в ВВП до пяти процентов. Увеличить экспорт туристических услуг в три раза, количество туристических поездок — до 140 миллионов. Главное направление работы понятно. Первое — это решение кадрового вопроса. Второе — это развитие инфраструктуры и привлечение инвестиций. Третье — вопрос транспорта», — заявил помощник президента России, секретарь Госсовета Алексей Дюмин.

В туризме не хватает до 40% сотрудников, сейчас в отрасли трудится около полумиллиона человек, к 2030-му появится 350 тысяч новых специалистов. К этому времени нужно будет заполнить кадры в грандиозном проекте «Пять морей и озеро Байкал» — это десять новых курортов от Калининграда до Владивостока со своими гостиницами и пляжами. Представьте, только на будущем курорте «Новая Анапа» появится 18 тысяч новых мест.

«В целом задача до 2030 года стоит масштабная. Нам необходимо создать более 250 тысяч новых номеров для комплексного размещения туристов. Она потребует порядка 1,7 триллиона рублей. В основном, это деньги частного бизнеса», — заявил губернатор Приморского края, председатель комиссии Госсовета России по направлению «Туризм» Олег Кожемяко.

Государство активно работает над проблемой дефицита кадров. Сейчас в России почти 180 вузов выпускают специалистов. Вот, например, Российская международная академия туризма — полвека назад здесь обучались специалисты со всего Советского Союза — курсы восстановили и теперь запускают обучение по новым профессиям.

«Мы открыли в этом году сервис на транспорте. Понимаете, открывая сервис на транспорте, мы понимаем, что это, в первую очередь, работа с круизным оператором, с транспортными предприятиями», — заявил ректор Российской международной академии туризма Евгений Трофимов.

В университете разработан целый проект непрерывного обучения специалистов. Есть колледж, окончив его, студенты поступают в университет на новые дисциплины, а уже на первых курсах полностью погружаются в свою профессию.

Студенты проходят практику на базе отелей. Например, в ресторане их учат, как сервировать стол, а на ресепшене — как встречать гостей, это бронирование, заселение и оформление документов.

В другой академии на тренингах показывают как вести себя с гостями, правильно ответить на звонок клиента или что делать, если человек конфликтует. При отеле переобучают уже нынешних работников.

«Отель — это как маленькие швейцарские часы, которые включают в себя и финансы, и бронирование, и огромное количество информационных систем и технологий, сервис. И все это объединяют стандарты информационных процедур», — заявила вице-президент по управлению персоналом сети отелей Анна Кувайцева.

Академия включена в национальный проект «Демография» и федеральную программу «Профессионалитет» — это тысячи новых сотрудников для туризма. Уже сейчас государство всячески поддерживает отрасль — это льготное кредитование для предпринимателей, строятся модульные гостиницы, глэмпинги, аквапарки, возводится курорт «Мамисон» в Северной Осетии, на Сахалине расширяют инфраструктуру уже действующей горнолыжной точки.

«Обрастаем новыми услугами, развиваем и застраиваем новые трассы», — подчеркнул руководитель горнолыжного курорта Иван Сараев.

Все это даст внутреннему туризму развитие, а новые маршруты станут местом притяжения для жителей страны и их гостей.