Правительство Абхазии готово к новым переговорам с оппозицией

В ближайшие минуты в Абхазии должны возобновиться переговоры между местными властями и так называемой оппозицией. Чего хотят протестующие? Как Россия реагирует на ситуацию? И какие есть пути решения? Корреспондент «Известий» Ярослав Богат расскажет подробнее.

Кадры новых переговоров депутатов народного собрания Абхазии с так называемой оппозицией. Основное предложение парламентариев — организовать прямой диалог между недовольными и президентом. Глава республики Аслан Бжания сегодня провел заседание совета безопасности.

«Обстановка непростая, но в рамках этой обстановки мы должны выполнять свои должностные обязанности. Что касается министерств и ведомств, по возможности обеспечить их функционирование. А особенно по тем обязательствам, которые есть у государства перед населением — социальные и пенсионные выплаты», — заявил Бжания.

Обсуждать есть что. Под контролем протестующих по-прежнему остаются несколько правительственных зданий, в которые силой вломилась толпа. Такие методы ни к чему хорошему привести не могут, вот только урегулировать разногласия диалогом оппозиция пока тоже не научилась. Поводом для недовольства лидеры оппозиции называют принятый после долгого обсуждения закон об инвестиционных соглашениях между Москвой и Сухумом. Разбираться в его тонкостях, судя по всему, никто не стал, а ведь он, наоборот, обещает Абхазии немало выгод.

«Только российские инвестиции могут улучшить социально-экономическое развитие Абхазии. Сегодня, по сути, Абхазия зависит от российского туристического потока, от финансово-экономической помощи России, от военного сотрудничества с нашей страной», — заявил политолог Иван Мезюхо.

Что пугает некоторых абхазских оппозиционных политиков, неясно, утверждают эксперты. Экономика республики очень сильно нуждается в инвестициях — и в туристическую, и в энергоотрасль. При этом национальные интересы соседнего государства, в том числе и его бизнеса, Россия всегда учитывала.

«Это совершенно нормальная практика и действительно невозможно говорить о развитии экономики Абхазии, если там не защищены инвестиции со стороны России. Невозможно приходить и просто вкладывать деньги», — заявил политолог Дмитрий Солонников.

С помощью митингов протестующие хотят аннулировать соглашение между странами, как и строительство многофункциональных комплексов, в которые российские инвесторы собирались вложить деньги. Речь в том числе и о зданиях нежилого назначения, офисах, выставочных и торговых помещениях, спортивных и образовательных кластерах, строительство которых не велось в республике уже десятки лет. Президент Аслан Бжания в очередной раз призвал людей не поддаваться на провокации. За ситуацией в республике внимательно следит и Москва. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Оппозиционные силы, к сожалению, не сочли возможным урегулировать разногласия с законной властью страны через цивилизованный, взаимоуважительный диалог и вышли за рамки правового поля, спровоцировав эскалацию конфликта. В результате в республике сложилась кризисная ситуация, и это, вне зависимости от ее исхода, тормозит развитие Абхазии. В частности, очевидно, что сценарии, подобные нынешнему, отнюдь не способствуют привлечению зарубежных инвестиций», — подчеркнула Захарова.

Москва не собирается вмешиваться во внутренние процессы Абхазии и рассчитывает, что сложившийся кризис урегулируется мирным путем. Президент республики Аслан Бжания готовится к переговорам с оппозицией. В ближайшие часы стороны должны начать первые контакты.