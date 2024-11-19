Пожар в многофункциональном здании на северо-востоке Москвы потушен

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 446 0

Сотрудники МЧС остановили распространение огня на площади 400 квадратных метров.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Пожар в трехэтажном многофункциональном здании с офисными и складскими помещениями на Сигнальном проезде потушен. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы МЧС России. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Представители МЧС заявляют, что площадь возгорания составила 400 квадратных метров. На месте происшествия побывала корреспондент «Пятого канала» Дарья Морозова. По ее словам, едкий дым окутал весь жилой комплекс, расположенный позади объятой огнем постройки. Жители ближайших ЖК не открывают окна.

«За горящим складом и стройкой сразу несколько жилых многоэтажек. Здесь, казалось бы, на безопасном расстоянии от очага возгорания, стоит невыносимый запах гари, который продолжает распространяться все больше, буквально окутывая дымом весь жилой комплекс», — рассказала она.

С разницей в считанные минуты пресс-служба МЧС заявила сначала о ликвидации открытого горения на месте ЧП, а затем о полной победе над пожаром. В ликвидации были задействованы около 60 человек и 17 единиц техники.

Ранее, писал 5-tv.ru, два человека пострадали при пожаре в центральной городской больнице Екатеринбурга.

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